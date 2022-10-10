Мобилизованных отправили на практические занятия по боевой подготовке во Владимирскую область | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 23:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мобилизованных отправили на практические занятия по боевой подготовке во Владимирскую область Минобороны: мобилизованных отправили на занятия по боевой подготовке под Владимир

Читать 360tv в

Практические занятия по боевой подготовке продолжают проводить на полигоне Западного военного округа во Владимирской области. Там обучают мобилизованных россиян и добровольцев, сообщило Минобороны.

Прибывшие в воинскую часть проходят собеседование с психологом и оформляют необходимые документы. После этого им выдают обмундирование со снаряжением и отправляют в учебные подразделения. Военнослужащие проходят курс боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям. Еще для них организовали боевое слаживание в составе подразделений.

Реклама

Мобилизованные и добровольцы не только практикуются в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки. Например, их учат вести разведку и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Реклама

На практических занятиях военнослужащие занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают свои навыки в использовании и обслуживании боевой техники. Они выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке. Все занятия проводят опытные инструкторы с боевым опытом.

«Нас учат боевые офицеры, инструкторы. Живем мы в казармах, кормят нас нормально, занятия у нас каждый день примерно по восемь часов», — рассказал один из мобилизованных.

В рамках теоретической подготовки с личным составом провели занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы. Процесс обучения построен так, что позволяет в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к выполнению задач.

0 0 0 0 0 0