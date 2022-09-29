Частичная мобилизация в России: как проходит подготовка бойцов в Ленобласти | 360°

Все новости
Эксклюзив
29 сентября 2022, 11:56
Появилось видео с места смертельного ДТП с маршруткой и КамАЗом в Дагестане
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:51
Свыше 80 самостроев снесли в Подмосковье с начала года
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Подмосковье
29 сентября 2022, 11:42
Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ
Спецоперация
29 сентября 2022, 11:41
Каховка и Новая Каховка из-за обстрелов со стороны ВСУ остались без газа
Эксклюзив
29 сентября 2022, 11:39
«Бежать — последнее дело». Доброволец из Подмосковья рассказал, как сам пришел в военкомат для мобилизации
Здоровье
29 сентября 2022, 11:27
Диетолог Бурякова рассказала, как питаться во время стресса
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:25
Музей-заповедник в Солнечногорске получил грант Русского географического общества
Спецоперация
29 сентября 2022, 11:23
Один человек пострадал при взрыве у школы в Мелитополе
Подмосковье
29 сентября 2022, 11:23
Отопление придет до все дома Подмосковья до 30 сентября