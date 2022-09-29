Частичная мобилизация в России: как проходит подготовка бойцов в Ленобласти | 360°

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Мобилизованных на полигоне в Ленобласти обучили работать с радиостанциями «Азарт» — видео

Минобороны России показало подготовку мобилизованных на полигоне ЗВО в Ленобласти

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Призванных из запаса военнослужащих привезли на полигон Западного военного округа в Ленинградской области для подготовки в составе мотострелковых подразделений. Процесс обучения мобилизованных бойцов показало Минобороны России.

Опытные инструкторы проводят занятия по огневой, технической и тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии. Они учат солдат стрелять, бросать гранаты, ориентироваться на местности, обслуживать военную технику и пользоваться средствами связи, например, цифровой радиостанцией шестого поколения «Азарт».

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«Рассказываем военнослужащим, как связаться, как организовать связь в тактическом звене управления для выполнения боевой задачи в том районе, где они будут находиться», — объяснил инструктор Адам Евкуров.

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Этап одиночной подготовки — второй. Бойцы уже освоили теорию в учебных классах. Например, их познакомили с методикой и приемами армейской тактической стрельбы.

Минобороны РФ

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Частичная мобилизация в РФ

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