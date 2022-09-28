Мобилизованные в Приморском крае приступили к боевой подготовке | 360°

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Мобилизованные в Приморском крае приступили к боевой подготовке

Минобороны показало отправку резервистов в учебный центр ТОФ на большом десантном корабле

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В Приморском крае военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Тихоокеанского флота. В учебный центр их доставили на большом десантном корабле.

«Погрузка на корабль проводилась в окрестностях Владивостока, после чего БДК совершил переход на морской десантный полигон», — уточнили в российском военном ведомстве.

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На полигоне резервисты будут выполнять огневые упражнения учебных стрельб под руководством опытных инструкторов, которые имеют боевой опыт. В программе — стрельба из автоматов Калашникова и метание ручных гранат. Кроме того, они отработают вождение боевых машин.

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«Мы, как одна семья, хотя большинство — из разных регионов. Мы все братья здесь. Настрой боевой. Наша главная цель — это победа», — поделился один из призванных резервистов.

Ранее сообщалось, как мобилизованных жителей Владивостока доставили в воинские части.

Минобороны РФ

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