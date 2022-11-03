Мобилизованные в Калининграде научились управлять комплексом «Хризантема-С» | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 07:10 Мобилизованные в Калининграде научились управлять комплексом «Хризантема-С» Минобороны РФ показало обучение мобилизованных работе с противотанковой «Хризантемой-С»

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Призванные по частичной мобилизации бойцы приняли участие в учебным стрельбах на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они отработали удары из противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С», сообщило Минобороны России.

«Машина, на самом деле, хорошая. Это одни из последних, которые стоят у нас на вооружении, противотанковых комплексов. Довольно легкая в применении», — сказал один из мобилизованных.

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Они били по учебным целям. Процессом руководили инструкторы с боевым опытом. Солдаты отработали не только сами удары, но взаимодействие с другими подразделениями, например, связистами и разведчиками, в том числе расчетами, которые управляют беспилотниками.

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Противотанковое подразделение получило координаты условного противника и выдвинулось в бой. Расчеты батареи заняли огневую позицию и открыли огонь из пусковых установок.

Самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С» используют для ударов по бронированной военной технике. Благодаря комбинированной системе управления он может поражать одновременно две цели на расстоянии до шести километров.