Мобилизованные в Калининграде научились управлять комплексом «Хризантема-С» | 360°

03 ноября 2022, 07:10
Мобилизованные в Калининграде научились управлять комплексом «Хризантема-С»
Минобороны РФ показало обучение мобилизованных работе с противотанковой «Хризантемой-С»
Призванные по частичной мобилизации бойцы приняли участие в учебным стрельбах на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они отработали удары из противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С», сообщило Минобороны России.
«Машина, на самом деле, хорошая. Это одни из последних, которые стоят у нас на вооружении, противотанковых комплексов. Довольно легкая в применении», — сказал один из мобилизованных.
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Они били по учебным целям. Процессом руководили инструкторы с боевым опытом. Солдаты отработали не только сами удары, но взаимодействие с другими подразделениями, например, связистами и разведчиками, в том числе расчетами, которые управляют беспилотниками.
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Противотанковое подразделение получило координаты условного противника и выдвинулось в бой. Расчеты батареи заняли огневую позицию и открыли огонь из пусковых установок.
Самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С» используют для ударов по бронированной военной технике. Благодаря комбинированной системе управления он может поражать одновременно две цели на расстоянии до шести километров.
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