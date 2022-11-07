Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 10:45 Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара РИА «Новости»: мобилизованные усилили линию обороны вдоль Днепра в районе Энергодара РИА "Новости"

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Российские военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации, укрепили оборонительную линию по берегу реки Днепр в районе Энергодара. Об этом написало РИА «Новости».

Большая часть бойцов прибыла из Саратовской области, они оборудовали вдоль реки огневые позиции и фортификационные сооружения, существенно усилив уже существующую линию обороны.

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«ВСУ пробуют нас спровоцировать, мы смотрим за противоположным берегом. Часто слышим, как работают моторы украинских лодок. У нас все хорошо, жалоб нет, тепло», — сообщил один из мобилизованных.

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По его словам, изначально мужчина планировал уйти на фронт добровольцем, но потом решил дождаться повестки и пойти в зону боевых действий в качестве мобилизованного.

Ранее представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики могут пойти в наступление на регион до 8 ноября, чтобы показать США свои боевые успехи еще до выборов в Конгресс, писал RT.