Спецоперация 22 апреля 2024, 09:46 Мобилизованные сыграли важную роль в отражении контрнаступления ВСУ Герой России Умаев: мобилизованные помогли отразить контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Мобилизованные россияне проявили себя как мотивированный личный состав, сыграв важную роль при подготовке к отражению контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Об этом заявил Герой России Залибек Умаев. Его слова привел ТАСС.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи», — пояснил военнослужащий.

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Он рассказал, что каждый день беседовал с ними. По словам Умаева, среди мобилизованных были и 50-летние граждане. Они с готовностью шли выполнять поставленную задачу. Именно по этой причине, уверен Умаев, контрнаступление украинской армии провалилось.

Украина начала готовиться к очередному контрнаступлению, рассчитывая получить новый пакет помощи со стороны Запада. Однако в экспертном сообществе заявили, что после этой попытки прорыва Украина потеряет весь свой военный потенциал.