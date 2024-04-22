22 апреля 2024, 09:46
Мобилизованные сыграли важную роль в отражении контрнаступления ВСУ
Герой России Умаев: мобилизованные помогли отразить контрнаступление ВСУ
Мобилизованные россияне проявили себя как мотивированный личный состав, сыграв важную роль при подготовке к отражению контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Об этом заявил Герой России Залибек Умаев. Его слова привел ТАСС.
«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи», — пояснил военнослужащий.
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Он рассказал, что каждый день беседовал с ними. По словам Умаева, среди мобилизованных были и 50-летние граждане. Они с готовностью шли выполнять поставленную задачу. Именно по этой причине, уверен Умаев, контрнаступление украинской армии провалилось.
Украина начала готовиться к очередному контрнаступлению, рассчитывая получить новый пакет помощи со стороны Запада. Однако в экспертном сообществе заявили, что после этой попытки прорыва Украина потеряет весь свой военный потенциал.
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