Спецоперация 21 августа 2023, 05:41 Мобилизованные рассказали, как уничтожали из РПГ американские Bradley «РИА Новости»: мобилизованные уничтожили американские Bradley из РПГ РИА «Новости»

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Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на Запорожском направлении. Об этом военные рассказали агентству «РИА Новости».

По словам командира роты с позывным Админ, задумка ВСУ была в том, чтобы совершить молниеносный бросок на автомобилях Bradley. Американские БМП смогли доехать до российских окопов, и пехоте пришлось их уничтожать с помощью РПГ. При этом в подразделении не было профессиональных военных — все солдаты пришли в армию по мобилизации.

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«Именно наша рота состоит из мобилизованных. Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся. Встретили врага», — рассказал боец с позывным Муха.

В начале августа президент присвоил 71-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за решительные действия личного состава.

Ранее Украина пожаловалась на нехватку западной техники для лобовых атак. Об этом британскому журналу The Economist сообщил источник в Генеральном штабе станы.

Собеседник журналиста обратил внимание, что вместо обещанных сотен танков Leopard западные страны отправили на Украину всего 60 единиц.