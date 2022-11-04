Мобилизованные отработали способы ведения боя в Ставропольском крае | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 17:45 Мобилизованные отработали способы ведения боя в Ставропольском крае Минобороны России опубликовало видео учения мобилизованных в Ставропольском крае

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Мобилизованные отработали способы ведения боя на полигонах Ставропольского края. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Инструкторы обучили мобилизованных военнослужащих боевой стрельбе из различных видов оружия, закрепили уже полученные навыки боевой стрельбы со сменой позиций, а также выполнили приемы кинжального огня для прикрытия своих подразделений», — говорится в сообщении.

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Солдаты учились прикрывать друг друга при маневренной обороне и наступлении, а также вести огонь с различных позиций. Среди прочего военнослужащие России закрепили знания по оказанию доврачебной медицинской помощи на поле боя.

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Ранее Министерство обороны поделилось кадрами медицинской подготовки мобилизованных в Бурятии. На кадрах видно, как военнослужащих учат оказывать первую медпомощь на поле боя, в том числе самопомощь, и эвакуировать раненых под огнем. Каждому из мобилизованных положены не менее 195 тысяч рублей в месяц.