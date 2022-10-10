Мобилизованных научили стрельбе из гранатометов во время боевой подготовки в Самарской области | 360°

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Мобилизованных научили стрельбе из гранатометов во время боевой подготовки в Самарской области

Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных в Самарской области

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Мобилизованные военнослужащие проходят боевую подготовку на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области. Министерство обороны России поделилось кадрами процесса в своем Telegram-канале.

Бойцы оттачивают навыки передвижения на поле боя и взаимодействия между подразделениями. Они осваивают стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов РПГ-7 и РПГ-26.

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Опытные инструкторы проводят с мобилизованными занятия по всем дисциплинам боевой подготовки. Речь идет о тактико-специальной подготовке, специальной подготовке и минно-взрывном деле. Военнослужащим также объясняют, как оказывать первую помощь и самопомощь под огнем противника.

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Ранее телеканал «Звезда» показал процесс боевой подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне в Республике Бурятия. Там военнослужащих научили стрелять из автоматов и ручных противотанковых гранатометов.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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