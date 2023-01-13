Спецоперация 13 января 2023, 07:42 Мобилизованные бойцы ударили по позициям ВСУ при помощи гаубицы «Мста-СМ2» — видео Минобороны России показало, как мобилизованные на СВО ударили по ВСУ при помощи «Мста-СМ2»

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Военнослужащие Западного военного округа, призванные в рамках частичной мобилизации, ударили по позициям Вооруженных сил Украины на одном из боевых участков спецоперации. Работу батареи модернизированной гаубицы «Мста-СМ2» показало Минобороны.

Бойцы прошли обучение и боевое слаживание на полигонах ЗВО, в том числе в тылу, а затем отправились в зону спецоперации. Они заступили на службу в батареи «Мста-СМ2». Во время очередного дежурства разведка вычислила координаты артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ, передала их батарее гаубиц на огневых рубежах. Командование отдало приказ нанести удар.

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На кадры попали залпы из трех самоходных артиллерийских установок. Они выпустили по противнику десятки снарядов, а точность попадания отследили с воздуха при помощи беспилотников. После операции батареи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь и подготовиться к следующему выезду.

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Гаубица «Мста-СМ2» — это улучшенная версия «Мста-С». Ее снабдили орудием 2А65 калибром 152 миллиметра со скоростью стрельбы больше 10 выстрелов в минуту. Войска используют эту гаубицу для ударов по минометным и артиллерийским батареям противника, бронетехнике, средствам ПВО и ПРО, а также другим объектам.