Мобилизованные бойцы отработали в Ленобласти маневры на танках Т-72 и Т-80 | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 08:54 Мобилизованные бойцы отработали в Ленобласти маневры на танках Т-72 и Т-80 Минобороны России показало подготовку мобилизованных танкистов на полигоне в Ленобласти

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На полигоне в Ленинградской области мобилизованные бойцы учатся управлять танками. Минобороны России показало в своем Telegram-канале, как механики-водители Т-72 и Т-80 сдавали нормативы.

Занятия прошли в условиях, приближенных к полевым. Танки ездили по пересеченной местности с типичными препятствиями, например, косогорами, колейными мостами, подъемами и противотанковыми рвами.

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«Настрой боевой у всех ребят. Все относимся к этому делу серьезно. Обучаемся, пытаемся получить как можно больше информации», — рассказал один из мобилизованных бойцов.

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В качестве инструкторов выступили офицеры с боевым опытом. По словам мобилизованного, они рассказали о многих нюансах, которые стоит учитывать в реальных военных действиях.

Механики-водители танков Т-80 и Т-72 сдали нормативы по тактической, огневой и специальной подготовке. Следующий этап обучения — боевое слаживание танковых экипажей. Мобилизованные научатся стрелять во время движения и выполнять тактические приемы.