Спецоперация 02 ноября 2022, 07:46 Мобилизованные бойцы отработали на Дальнем Востоке управление тяжелой техникой — видео Минобороны РФ показало боевую и медицинскую подготовку мобилизованных на Дальнем Востоке

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Призванные по частичной мобилизации россияне проходят боевую подготовку, прежде чем заступить на пост. Обучение на полигоне на территории Дальнего Востока показало Минобороны России.

Бойцы проходят боевую и медицинскую подготовку. Их учат работе с оружием и оказанию первой помощи, управлению разведывательными квадрокоптерами и основам радиационной защиты.

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«Узнал много нового. Новый автомат, амуниция, средства защиты, стрельба, полигон, медицина. Все узнаешь новое, вспоминаешь старое. Это полезно и очень нужно», — рассказал один из бойцов.

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Кроме того, мобилизованные учатся маскироваться, правильно передвигаться по полю боя и эвакуировать с него раненых сослуживцев. Учебные условия максимально приближены к реальным боевым. Например, пехота занимается под грохот пушек. Бойцы отрабатывают навыки управления тяжелой броневой техникой.

Для мобилизованных в центрах подготовки подготовили все необходимое, от учебных классов и горячего питания до прачечных и душевых.