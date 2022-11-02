02 ноября 2022, 07:46
Мобилизованные бойцы отработали на Дальнем Востоке управление тяжелой техникой — видео
Минобороны РФ показало боевую и медицинскую подготовку мобилизованных на Дальнем Востоке
Призванные по частичной мобилизации россияне проходят боевую подготовку, прежде чем заступить на пост. Обучение на полигоне на территории Дальнего Востока показало Минобороны России.
Бойцы проходят боевую и медицинскую подготовку. Их учат работе с оружием и оказанию первой помощи, управлению разведывательными квадрокоптерами и основам радиационной защиты.
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«Узнал много нового. Новый автомат, амуниция, средства защиты, стрельба, полигон, медицина. Все узнаешь новое, вспоминаешь старое. Это полезно и очень нужно», — рассказал один из бойцов.
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Кроме того, мобилизованные учатся маскироваться, правильно передвигаться по полю боя и эвакуировать с него раненых сослуживцев. Учебные условия максимально приближены к реальным боевым. Например, пехота занимается под грохот пушек. Бойцы отрабатывают навыки управления тяжелой броневой техникой.
Для мобилизованных в центрах подготовки подготовили все необходимое, от учебных классов и горячего питания до прачечных и душевых.
Минобороны РФ
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