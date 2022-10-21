21 октября 2022, 13:16
Увеличение срока службы по призыву в Кремле не обсуждали — Песков
Пресс-секретарь Кремля Песков не подтвердил призыв женщин и изменение срока службы
Идею увеличить срок службы и призывать в армию женщин в администрации президента не обсуждали. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.
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Призывная кампания находится в ведении Минобороны России. Никакой позиции по увеличению срока службы, по словам Дмитрия Пескова, у администрации президента нет. Тему призыва женщин руководство тоже не обсуждало.
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Он также заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет. Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин 14 октября говорил о двух неделях.
В некоторых регионах набор уже прошел, но делать выводы пока рано. Дмитрий Песков призвал дождаться, когда окончится кампания, чтобы проанализировать все ошибки. По многим вопросам ситуация улучшилась, уроки усвоили.
Дмитрий Песков
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
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