Спецоперация 21 октября 2022, 13:16 Увеличение срока службы по призыву в Кремле не обсуждали — Песков Пресс-секретарь Кремля Песков не подтвердил призыв женщин и изменение срока службы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Идею увеличить срок службы и призывать в армию женщин в администрации президента не обсуждали. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.

Реклама

Призывная кампания находится в ведении Минобороны России. Никакой позиции по увеличению срока службы, по словам Дмитрия Пескова, у администрации президента нет. Тему призыва женщин руководство тоже не обсуждало.

Реклама

Он также заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет. Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин 14 октября говорил о двух неделях.

В некоторых регионах набор уже прошел, но делать выводы пока рано. Дмитрий Песков призвал дождаться, когда окончится кампания, чтобы проанализировать все ошибки. По многим вопросам ситуация улучшилась, уроки усвоили.