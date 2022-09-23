Военкоматы Самарской области принимают добровольцев и раздают повестки на сотрудников | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 16:09 Поделиться Telegram

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Viber «Нужно поддержать страну». Офицеры запаса Самарской области рассказали, почему самостоятельно пришли в военкомат Офицеры запаса Самарской области самостоятельно прибыли в военкоматы

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С 21 сентября в России действует указ о частичной мобилизации. Он описывает категории граждан, подлежащих призыву. Однако некоторые россияне сами приходят в военкомат и просят принять их в качестве добровольцев. В частности, такие самоотверженные граждане пришли в приемные комиссии Самарской области.

В военные комиссариаты Самарской области прибывают мобилизованные граждане. Часть из них приходит самостоятельно, не дожидаясь повесток.

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Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса. Им не выдают повестки: они сами приходят в приемные отделения ведомств. Один из них, Владимир Белоусов, сказал, что прибыл из чувства долга.

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«Служил в зенитно-ракетных войсках. Прошел весь путь военной карьеры до майора. Считаю, что сейчас нельзя оставаться в тени», — поделился он.

По его словам, офицер должен показывать пример тем, кому предстоит выполнять воинский долг под его подчинением.

Другой офицер запаса, Михаил Кротов, обозначил необходимость помочь армии.

«Считаю, что каждый гражданин должен прибыть по повестке, даже если не по повестке, то и добровольно. Такая уж сложилась ситуация. Я думаю, нужно в это время поддержать нашу страну и пойти и отдать свой долг Родине», — сказал он.

Сотрудники военкомата беседуют с каждым из прибывших. Они уточняют все данные у мобилизованных граждан.

Помимо подлежащих призыву россиян, в мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий. Они получают повестки на своих работников.

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