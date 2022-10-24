Мобилизация на Украине продолжится — главный военком Киева | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 10:04 Мобилизация на Украине продолжится — главный военком Киева Главный военком Киева Максимов заявил, что украинскую армию нужно «доукомплектовать» Официальный сайт / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинская армия нуждается в «доукомплектовании», и поэтому мобилизация будет продолжена. Об этом заявил главный военком Киева Юрий Максимов «Телевизионной службе новостей» (ТСН).

По его словам, все военнообязанные украинцы младше 60 лет могут получить повестку.

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«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет», — отметил он.

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Главный военком Киева подчеркнул, что рейды по выдаче повесток в городе продолжатся. Документ резервистам могут выписать в любое время и в любом месте.

Максимов добавил, что украинская армия должна увеличивать потенциал, иметь большее количество личного состава сил обороны. Он обратил внимание, что продолжение мобилизации — это необходимость.

Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине давно приобрела масштаб всеобщей — мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а военкоматы стали работать практически круглосуточно.