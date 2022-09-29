Мобилизации подлежат россияне только с военным опытом — Путин | 360°

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Мобилизации подлежат россияне только с военным опытом — Путин

Президент России Путин: мобилизации подлежат россияне только с военным опытом

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Частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт. Это требование должно выполняться неукоснительно, заявил президент России Владимир Путин.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза.

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По его словам, от россиян поступает большое количество вопросов по проведению частичной мобилизации. Он призвал исправлять все ошибки и впредь их не допускать. Путин поручил разобраться со всеми случаями без суеты, но быстро, детально и основательно. Если призыв произошел неправомерно, то человека вернут обратно.

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«По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — обратился президент к генпрокурору.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.

Владимир Путин

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