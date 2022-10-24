Зеленского уличили в контактах с британцами по получению технологий ядерного оружия | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 14:55 Зеленского уличили в контактах с британцами по получению технологий ядерного оружия Минобороны: Зеленский обратился к Великобритании по вопросу получения ядерных технологий РИА "Новости"

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Минобороны России располагает информацией о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Украина, отметили в российском военном ведомстве, имеет предприятия с запасами радиоактивных веществ, которых достаточно для «грязной бомбы». Это три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская). Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС, где расположено хранилище радиоактивных отходов.

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По словам Кириллова, расчет Украины сделан на то, что мировое сообщество осудит применение оружия массового уничтожения. Таким образом запустится мощная антироссийская кампания.

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Генерал-лейтенант обратил внимание, что уже две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», их работа вошла в завершающую стадию.

В разговоре с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предупредил о серьезной опасности такого поворота военного конфликта на Украине. По его словам, применение ВСУ «грязной бомбы» обернется вторым Чернобылем.