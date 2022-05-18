Многие европейские наемники сбежали с Украины

Не дождавшись оплаты и привычных условий, иностранные наемники бегут с Украины, заявил военный журналист, заместитель главреда «Литературной России» Алексей Борзенко. В разговоре с «360» он проанализировал последние успехи России в спецоперации, в том числе уничтожение подразделений наемников в Николаеве и Красногоровке.

Далее — прямая речь.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики. Там почти не ведется контактного боя, в основном происходит обмен ударами крупнокалиберной артиллерии.

Очень долго ни Народная милиция ДНР, ни российская армия не могли прорезать мощную линию обороны, которую ВСУ построили за восемь лет. Но теперь они постепенно ее преодолевают. Для ВСУ возникает опасность создания сразу нескольких котлов. Оставшиеся украинские части будут либо окружены и уничтожены, либо все-таки отойдут в сторону Запорожья.

Генералы ВСУ говорят, что нужно отходить, а политики Киева призывают держаться до последнего. Последствия мы видели на «Азовстали» в Мариуполе, где боевики сдаются пачками.

Украина использует тероборону как пушечное мясо

До сих пор довольно сложно объяснить, что такое тероборона. Киев ошибается, причисляя их к своим воинским частям. Это добровольцы в гражданской одежде, которые пришли защищать свои населенные пункты, а не армейские люди. Это в основном студенты, которых удалось отловить, и люди старше 50 лет, представители гражданских профессий.

Им раздали оружие, насобирали порядка 50 тысяч человек практически со всей территории страны и отправили на Донецкую дугу. Какие-то части теробороны еще остались в Киеве, Запорожье, Николаеве, Одессе, но в незначительном количестве. Этих ребят направляют к самой линии ведения боевых действий, то есть в качестве пушечного мяса.

Они-то и начали сдаваться в первую очередь при наступлении наших войск, Народной милиции ДНР и ЛНР. У них нет никакой мотивации воевать

Значение удара под Соледаром в том, что, во-первых, обычно склады боеприпасов находятся рядом со штабами управления. Во-вторых, теперь Киев утратил систему управления. Донецкая дуга защищается сама. Гарнизоны, которые стоят в Николаеве, Одессе, Запорожье и других городах, тоже принимают решения на свой страх и риск. Единого централизованного управления у ВСУ теперь нет.

Наемники бегут с Украины

Также был уничтожен 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Ранее звучала информация о том, что на Украине воюют около 20 тысяч наемников. Думаю, эта цифра завышена, их, скорее, вдвое меньше. Многие покинули зону конфликта, так и не получив своих денег, просто сбежали.

Проблема привлечения иностранных наемников заключается еще и в том, что должно быть целое подразделение, иначе работа будет не слажена. Даже если основной язык английский, им ведь нужно разобраться, кто из них снайпер, кто артиллерист и так далее.

Можно сказать, что из 10 тысяч наемников три тысячи просто уехали, ведь нет никаких условий. Осталось около пяти тысяч человек. Они привыкли к другим условиям. Их бросили в зону конфликта, где приходится рыть окопы, спать в сырости, без костра, есть только сухой паек. Значительная часть оставшихся сидит в «Азовстали», человек 200–250. Многие погибли в боях. Основную же часть иностранных наемников перебрасывают на Донецкую дугу.

Авиация Украины почти уничтожена

Над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области — МиГ-29, на военном аэродроме в районе Днепропетровска — два украинских самолета Су-24.

Самолет — очень сложный механизм. Нужно провести отладку всех его боевых систем, проверку. Если в армию поступает истребитель из другой страны, летчики сначала должны обкатать его, посмотреть. Поэтому я считаю: уничтоженные самолеты — не те, что направляли на Украину. Скорее всего, это запасы советских времен.

Новые самолеты они прячут в ангарах, пытаясь показать, что их нет. Впрочем, авиация ВСУ и так на 95% уничтожена. Это остатки запасов, в которых, кроме самолетов, есть еще и вертолеты — с них они обстреливали приграничные российские территории. Именно те вертолеты были уничтожены, но какое-то количество еще стоит в ангарах.

Понтон был уничтожен с воздуха

В районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области была уничтожена наведенная подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа.

Понтон — это металлический ящик с воздухом внутри. Он не тонет и выдерживает определенную нагрузку. Такие контейнеры пристыковываются друг к другу и выстраиваются в переправу. Если представить цепочку, то понтон — как одно из ее звеньев. Переправа держит саму себя и может выдержать вес среднего танка — допустим, БТР и БМП.

Понтонные переправы уничтожаются с воздуха. Боевые действия сейчас ведутся именно таким образом: запускаются беспилотники, которые контролируют какую-то территорию, высматриваются цели, координаты передаются артиллерии, которая наносит удар. С помощью беспилотника этот удар корректируется. Именно так была разрушена переправа.

Разрушить понтонную переправу несложно. Главное — вовремя определить, что ее возвели и для чего это сделали именно в том месте

Дело в том, что под Северодонецком тоже образуется котел. Сам город и окружающие его населенные пункты практически попадают в мешок. И вот переправа была построена для того, чтобы либо отводить войска, либо доставлять туда боеприпасы и свежую силу. Мы этот мост уничтожили, и теперь они находятся в изоляции.