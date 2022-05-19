Мнение Запада о судьбе националистов с «Азовстали» нам должно быть по боку

Сейчас активно обсуждают судьбу националистов, которые вышли с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Среди предложений — отдать их под суд в ДНР, где нет моратория на смертную казнь. Запад подобное решение явно не одобрит. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что суд в ДНР — логичное решение, а как другие страны оценят вынесенное наказание, абсолютно не должно волновать ни Россию, ни Донбасс.

Далее — прямая речь собеседника.

Нам должно быть глубоко по боку сейчас мнение мирового сообщества. То, что эти, так сказать, нелюди творили эти годы с мирным населением Донбасса — насиловали, убивали… В первую кампанию очень много откапывали изнасилованных и убитых именно этими подонками женщин. И на протяжении восьми лет они обстреливали, уничтожали мирное население. Их нужно отдать — пускай в ДНР и по законам ДНР.

Захотят расстрелять — но после разбирательств, естественно — если у них будет принято такое решение, никто их не осудит. Это самостоятельные, признанные государства, и мнение Запада, мирового сообщества, которое олицетворяет у нас Запад, Европа, оно нас не должно интересовать

Мы же, в принципе, уже заявили, что они являются недружественными нам государствами, которые спонсируют международный терроризм. Помощь украинским нацистам, это, я считаю, именно спонсирование международного терроризма.

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Мне будет очень интересно узнать мнение того же Китая. Как бы они там поступили? Я думаю, что Китай и другие страны, где есть смертная казнь и за гораздо меньшие преступления, будут спокойно наблюдать за возможным исполнением. Или же спокойно реагировать на те приговоры, которые будут выноситься этим преступникам, и все будет нормально. Нам не нужно смотреть на так называемое западное сообщество.

Мир большой, и большая часть мира — это не Европа, и там реагируют совсем по-другому на события, которые происходят на Украине

Я думаю, что мы, конечно, поможем, так как возможна нехватка специалистов в ДНР по расследованию преступлений. У нас прекрасно могут справиться с этим сотрудники СКР, потому что Александр Бастрыкин за последнее время очень сильно натаскал своих сотрудников. Потому что мы каждый день слышим о его поручениях расследовать и допрашивать, узнавать и так далее. Я думаю, сейчас найдутся те, кто поможет спецслужбам ДНР разобраться, кто и в какой мере виновен.

Совершенно очевидно, что те, кто участвовал в масштабных провокациях, именно расстрелах, убийствах граждан, должны понести максимально тяжелое наказание. Каким оно будет? Ну, пройдет время, мы узнаем. Но я не удивлюсь, если это будет расстрел и я, в принципе, это поддерживаю

Если мы говорим про [международный] Гаагский трибунал [для пленных украинцев], который осудил героя Милошевича, который рассказал нам, русским, что будет с нами, если мы позволим происходить тому, что сделали с Югославией… Я думаю, что это будет уже новый международный трибунал. Я думаю, что все это произойдет, именно новые организации появятся после того, когда Россия и так называемые западные бывшие партнеры, которые сейчас финансируют украинскую кампанию для США, сядут за стол переговоров.

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После того, когда там начнутся явные перемены настроения у населения, которое начнет реально возмущаться. Уже выходят на митинги граждане Европы, говорят, что не нужно ругаться с Россией, не нужно помогать Украине и нацистским формированиям. Я думаю, что придут новые руководители в Европе, более самостоятельные, способные принимать решения без указки США — возможно, вот тогда, после определенных переговоров, появятся новые организации международные.

Потому что все организации, которые существовали до последнего времени, они себя, на мой взгляд, полностью дискредитировали и полностью находятся в зоне влияния только одной страны — Соединенных Штатов Америки. И решения, которые они выносят, они выносят только под давлением и по указке США. Вот когда это изменится, тогда появятся новые структуры, и вот тогда можно говорить о каком-то международном трибунале.

Сейчас трибунал, может быть, должны мы организовать, в который войдут другие, более независимые страны. Это может быть Китай, Индия и другие крупные государства

Ведь западные страны не участвуют в тех же боевых действиях, но они поддерживают Украину, они будут заинтересованы, естественно, в положительном решении — чтобы не было никакого наказания. Я думаю, их просто нужно исключить пока. Если мы хотим какой-то международный трибунал, то нужно взять страны, влиятельные, которые не поддерживают санкционную политику, устроенную Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. И я думаю, мы прекрасно без Европы решим судьбу нацистских преступников.