«Мне казалось, я могла его спасти». Фельдшер медпункта в Донецке отправилась на фронт после героической смерти мужа

Фельдшер объединенного медпункта военной части 00100 в Донецкой Народной Республике Юлия Казаченко рассказала «360», что решила помогать людям после героической смерти мужа-военнослужащего. Александр Мороз погиб при выполнении спецзадачи и посмертно удостоен звания Героя ДНР. У молодой женщины осталось ощущение, что она могла бы помочь ему, если бы вовремя оказалась рядом.

«Он пошел на спецзадачу по приказу тогдашнего главы ДНР Захарченко. Задача была с позиции, которую обстреливали, привезти пленных. Он это выполнил», — вспомнила Юлия.

По ее словам, боевые товарищи уважали Александра, военнослужащего в/ч 08826, за то, что он никогда не оставлял никого на поле боя — ни пострадавших, ни даже мертвых. Так произошло и в тот раз.

«Он отдал всем приказ отходить, а сам пошел помогать, будучи уже раненым. К сожалению, там и остался», — рассказала Юлия.

Источник фото: телеканал «360»

Александр погиб из-за того, что ему вовремя не оказали медпомощь. Жена осталась с маленьким ребенком на руках.

«Мне было не по себе — казалось, что если бы я была с ним рядом, то, возможно, смогла бы его спасти», — призналась Юлия.

«Занимаюсь сразу всем»

По образованию она медсестра. Окончила медучилище в ДНР в 2016 году и работала, как всегда мечтала, в хирургическом отделении больницы.

Но на следующий день после годовщины смерти мужа, в 2018 году, Юлия пришла к семье, сказала: «Надеюсь, вы меня поддержите», — и пошла в военкомат. Ее взяли на одну из двух вакантных медицинских должностей. Так Юлия оказалась в 1-й Славянской бригаде.

«Так как нужны были люди для того, чтобы сформировать этот [медицинский] пункт, выдернули нас. Мы здесь из разных бригад. Я сейчас на должности фельдшера, но занимаюсь, честно сказать, всем: и фельдшер, и заведующая аптекой; и гуманитарка, и доставка, и транспортировка, и перевязки», — призналась Казаченко.

Источник фото: телеканал «360»

В медпункте военной части принимают раненых из России, оказывают помощь, выписывают направления к врачам. Приезжают и бойцы из ЛНР — с осколочными, огнестрельными ранениями или подорвавшиеся на мине. По словам Юлии, было много случаев, когда подрывались их медицинские автомобили.

«Они (украинские националисты — прим. ред.) не смотрят, есть там крест или нет, везем ли мы раненых», — отметила женщина.

Журналист «360» застал Юлию за разгрузкой очередной порции гуманитарной помощи, которую сегодня доставили в медпункт. Это моющие и чистящие средства, перевязочные материалы, зубные щетки, чайники, микроволновки, даже сладости.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас много мальчишек-сладкоежек, они очень рады», — с улыбкой рассказала Юлия.

По ее словам, важна любая гумпомощь, поскольку у попавших под обстрел людей зачастую нет с собой ничего, даже документов.