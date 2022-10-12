«Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Viber «Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО Житель Химок поделился эмоциями и мнением о значении частичной мобилизации

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Получивший повестку 38-летний житель Химок Игорь в беседе с «360» поделился своим взглядом на частичную мобилизацию и участие в спецоперации. Мужчина признался, что никогда не собирался «косить от армии», потому что ему есть, кого защищать.

«Ощущаю поддержку друзей, родных и близких людей. Мне есть, кого защищать и ради кого участвовать в СВО. Эмоции только положительные. Прибыл в пункт сбора со своими друзьями и близкими. Сегодня отправляюсь в Нижегородскую область на учебу и боевое слаживание. Настрой боевой, верю, что мы победим», — отметил мобилизованный.

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Он уточнил, что получил повестку и явился в военкомат 10 октября.

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Игорь служил в армии с 2002 по 2004 год, еще помнит полученные навыки боевой подготовки. Он — сотрудник одной из московских компаний компании по продаже автомобилей.

Ранее сообщалось, что житель Химок 43-летний таксист Олег решил отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Он пришел в военкомат, чтобы подать документы и принять участие в частичной мобилизации.

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