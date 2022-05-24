МККК отреагировал на запрос Москальковой о военнопленных на Украине

Международный комитет Красного Креста посещает военнопленных по обе стороны конфликта на Украине, в том числе российских. Организация подготовит ответ омбудсмену Татьяне Москальковой, сообщило РИА «Новости».

Пресс-служба МККК подтвердила, что получала письмо уполномоченного по правам человека в России. Сейчас специалисты готовят официальный ответ.

«Произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить его в кратчайшие сроки», — сказали представители МККК.

Они добавили, что организация благодаря мандату в соответствии с Женевской конвенцией III и с согласия всех сторон следит за условиями содержания военнопленных как из Украины, так и России.

Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине или помочь организовать визит к ним.