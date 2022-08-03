Бои в поселке Пески под Донецком стали адом для ВСУ, признался украинский доброволец Сергей Гнездилов. Он отметил, что противостояние длится уже шестой день и похоже на мясорубку.

«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — написал Гнездилов в соцсетях.

По мнению добровольца, происходящее похоже на мясорубку, в которой «перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». Гнездилов уточнил, что только за сутки по позициям ВСУ в Песках было выпущены 6500 снарядов, а со стороны украинских военных работает только два миномета калибром 82 и 120 миллиметров.

В конце июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащие ДНР вышли на юго-восточную окраину Песок. По его словам, в поселок вошли подразделения 11-го полка, которые приступили к зачистке занятых секторов.