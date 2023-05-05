Спецоперация 05 мая 2023, 08:01 Мясоперерабатывающий цех в Алчевске пострадал при обстреле ЛНР со стороны ВСУ СЦКК: помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске оказались разрушены при обстреле ВСУ Telegram

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Два помещения мясоперерабатывающего цеха в городе Алчевск Луганской Народной Республики оказались разрушены в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки украинские боевики обстреляли территорию республики два раза, применялись три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Под удар попали Алчевск и Рубежное. По Алчевску выпустили две ракеты в 04:04, по городу Рубежное — еще одну ракету днем, в 16:10.

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Помимо помещений цеха, в Алчевске оказалось повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов. В Рубежном разрушились семь гаражей в гаражном кооперативе. Информации о пострадавших жителях, к счастью, не поступало.

Донецкую Народную Республику ВСУ обстреляли более 80 раз за сутки. В Петровском районе Донецка погиб мужчина. Еще семь мирных жителей ДНР, в том числе шестилетний мальчик, получили ранения.