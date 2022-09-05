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Митинг против поставок оружия Украине провели в Кельне

WDR: митинг против поставок оружия Украине провели в Кельне

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Жители Кельна устроили демонстрацию против антироссийских санкций. Всего на митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине пришли около 400 человек, сообщила телерадиокомпания WDR.

Демонстранты собрались в центре города у Кельнского собора. Они поддержали проведение спецоперации, назвав действия России необходимой самообороной. Участники акции потребовали отменить антироссийские санкции и снять все ограничения с «Северного потока — 2». Еще они выступили против поставок вооружения на Украину.

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По данным полиции, на улицы немецкого города вышли порядка 400 жителей. Рядом с демонстрацией проходила акция против пророссийского митинга. Ее представители вели себя агрессивно. Из-за кидающихся бутылками людей правоохранителям пришлось стянуть силы для поддержания порядка.

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Ранее антиправительственную акцию провели в Праге. Ее участники призывали отменить введенные против России санкции и перестать накачивать Украину оружием. Недовольные жители города потребовали, чтобы власти решили проблемы с подорожанием топлива и продуктов.

Германия

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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