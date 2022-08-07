Миссия ООН начала подготовку к расследованию удара ВСУ по Еленовке

Миссия ООН проводит подготовку к расследованию удара по СИЗО в Еленовке. Сейчас идет согласование полномочий специалистов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский

«Мы были открыты для проведения расследования с самого начала. Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется», — сказал Полянский в эфире Radio Times.

Он уточнил, что на месте также ждут представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). Еще в Еленовку приедут журналисты и эксперты из разных стран. По словам первого зампостпреда, России нечего скрывать, потому что обстоятельства преступления совершенно ясны.

«Есть множество свидетелей. Как вы знаете, боевики „Азова“* сдались российским военным и начали говорить неприятные вещи про киевский режим, и киевский режим очень рассердился. Это и стало причиной этого удара. Это абсолютно ясно», — заключил Полянский.

Украинские войска ударили по следственному изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. В СИЗО содержались плененные украинские боевики. В результате обстрела погибли 53 заключенных.

*«Азов» - террористическая организация, запрещена в РФ.