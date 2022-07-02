Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что миссия ОБСЕ лишь делала вид, что пытается решить конфликт в Донбассе, а на самом деле только поддерживала украинские власти. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ОБСЕ закрывает офис координатора проектов на Украине. Организация присутствовала в стране 23 года.

Дейнего считает, что последние восемь лет ОБСЕ «активно вела пропагандистскую деятельность, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима».

«И несмотря на периодические близкие к объективности заявления или тезисы координатора в отчетах СММ (специальной мониторинговой миссии — прим. ред.), вся деятельность миссии была направлена на искажение сути событий», — написал глава МИД.