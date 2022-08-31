Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продлится один день

Миссия Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС продлится один день. Об этом заявил глава временной администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено — „ознакомиться с работой станции“. Для нас это размытое понятие», — сообщил глава Запорожской ВГА «Интерфаксу».

Балицкий обратил внимание, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Им планируется показать результаты обстрелов со стороны Украины: места прилетов, беспилотники, осколки снарядов, которыми стреляют «Грады» и «Ураганы» советского образца.

«Мы готовы показать места прилетов. Готовы показать осколки, которые очень отличаются: советского образца, которыми стреляют „Грады“, „Ураганы“, и гаубица М777. Показать беспилотники, чьего они производства, где и как они упали», — сказал он.

По его словам, итоги миссии МАГАТЭ не вызывают больших надежд.

«Больше, думаю, это будет политическая ангажированность», — резюмировал Евгений Балицкий.