Центр подготовки мобилизованных появится в России | 360°

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Центр подготовки мобилизованных появится в России

Премьер России Мишустин поручил создать Центр мобилизационной подготовки

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России. Сотрудники центра будут готовить по дополнительным программам в области мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Учреждение зарегистрируют в течение полугода, его руководство утвердит устав и наладит работу. Ожидается, что в штат центра войдут не менее 69 человек. Организация расположится в подведомственных ГУСП зданиях. Центр получил финансирование из госбюджета.

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Ранее в Госдуме заявили, что на создание новых частей и обучение мобилизованных граждан понадобится не менее двух месяцев. Все это время союзные войска в Донбассе и на освобожденных территориях, вошедших в состав России, должны держать оборону.

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По словам директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, военнослужащие уничтожают сотни украинских националистов и их технику. Это говорит об успешной борьбе с противником.

Михаил Мишустин

Частичная мобилизация в РФ

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