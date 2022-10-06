Центр подготовки мобилизованных появится в России | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центр подготовки мобилизованных появится в России Премьер России Мишустин поручил создать Центр мобилизационной подготовки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России. Сотрудники центра будут готовить по дополнительным программам в области мобилизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Учреждение зарегистрируют в течение полугода, его руководство утвердит устав и наладит работу. Ожидается, что в штат центра войдут не менее 69 человек. Организация расположится в подведомственных ГУСП зданиях. Центр получил финансирование из госбюджета.

Реклама

Ранее в Госдуме заявили, что на создание новых частей и обучение мобилизованных граждан понадобится не менее двух месяцев. Все это время союзные войска в Донбассе и на освобожденных территориях, вошедших в состав России, должны держать оборону.

Реклама

По словам директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, военнослужащие уничтожают сотни украинских националистов и их технику. Это говорит об успешной борьбе с противником.

0 0 0 0 0 0