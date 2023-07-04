Спецоперация 04 июля 2023, 17:21 Мишустин попросил уделить особое внимание реабилитации участников СВО в регионах Мишустин попросил сенаторов отслеживать ситуацию с реабилитацией участников СВО в регионах РИА «Новости»

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Российское правительство уделяет особое внимание лечению и реабилитации участников спецоперации, поэтому нужно отслеживать, как обстоят дела с этим вопросом в регионах. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с членами Совета Федерации.

Глава кабмина попросил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко следить за ситуацией с реабилитацией участников специальной военной операции. Мишустин подчеркнул важность обратной связи от регионов по этому вопросу.

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«Мы наладили практически мгновенное реагирование сегодня и, чтобы найти решение, готовы предпринять все для этого необходимое и оказать содействие», — сообщил премьер-министр.

Он добавил, что добровольцы, участвующие в спецоперации, должны получать такие же социальные гарантии, как и другие военнослужащие. Правительство подготовит отзыв по этому вопросу в ближайшее время, заверил Мишустин.

Ранее участник СВО из Донецка рассказал «360» о своей реабилитации в Подмосковье. Бойца отправили в центр восстановительной терапии в Рузе, после того как он лишился ноги из-за ранения.