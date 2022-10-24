Целью ВСУ в Энергодаре был автобус с рабочими ЗАЭС | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 11:47 Целью ВСУ в Энергодаре был автобус с рабочими ЗАЭС Член совета Запорожской области Рогов: ВСУ могли стрелять по автобусу с сотрудниками ЗАЭС РИА "Новости"

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Украинские военные подстроили удар по Энергодару так, чтобы попасть по автобусу с работниками Запорожской АЭС. Они ошиблись на одну минуту, сообщил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наносился удар в то время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов», — сказал чиновник.

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Этот транспорт ходит четко по расписанию. По словам Владимира Рогова, ракета прилетела спустя минуту после того, как автобус проехал в месте удара. По стечению обстоятельств никто не пострадал — ни пассажиры автобуса, ни постояльцы, ни персонал гостиницы.

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Вооруженные силы Украины 23 октября нанесли удар по гостевому дому «Алиса» на территории Энергодара, в котором остановились сотрудники «Росэнергоатома», сообщили «Известия». В момент удара их не было, в гостинице находились только ее сотрудники. Повреждения получили два этажа из трех.