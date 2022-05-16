Миру напрасно внушают, что Украина побеждает

Несмотря на заявления Запада, Россия успешно проводит специальную военную операцию. Все идет к тому, что украинские военные оставят Донбасс. А дальше Россия может заняться южными областями Украины. Таким мнением с «360» поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь.

Для меня наличие остатков самолетов у Украины — это большой секрет, потому что, как сообщало когда-то Минобороны, почти вся авиация Украины уничтожена, и аэродромы тоже. Но я не исключаю, что они прилетают из Польши, Болгарии или Словакии. Мы помним, что эти страны обещали предоставить Украине 75 самолетов в рамках натовской помощи. Не исключаю, что где-то они припрятаны были и их приходится сбивать. Но их не так много, чтобы они повлияли на ситуацию на Украине.

Источник фото: РИА «Новости» / Виктор Антонюк

Мы успешно проводим свою операцию, она продвигается очень уверенно к тому, чтобы окруженный боевой кулак в Донбассе ликвидировали в ближайшие недели и занялись другими областями, например на юге Украины.

Украинская сторона заявляет, что их подразделения ВСУ вышли на границу Харьковской области с Россией. Для того чтобы точно знать, вышли они на эту границу или не вышли, надо или быть там, или служить в Главном оперативном управлении Генштаба. Я скажу, что никто правды не говорит. Может, их туда загнали.

Но главное, чтобы они вышли из поселков, а то они пасутся среди жилых домов, среди объектов жизнеобеспечения. Если вышли к границе, значит, будет проще утилизировать. Но, к сожалению, они пока держатся зубами за каждый жилой дом и не собираются оттуда уходить, потому что не знают, что будет, если выйдут оттуда.

Продвижение российских войск

Мы взяли на себя одностороннее обязательство не штурмовать города и поселки, чтобы не причинить неоправданного ущерба жизням и здоровью населения. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, как якобы неуспешно действует российская армия. Но он не говорит, что мы освободили Мариуполь, Херсонскую область, почти полностью освободили Запорожскую область. Что мы уничтожили массу складов с боевой техникой.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Куденко

Западная помощь в вооружении тоже не доходит до линии фронта, но зато пытаются внушить Украине и западному сообществу, что Украина одерживает победу. Это вранье, на котором стоит западная пропаганда и продолжает овладевать умами западного обывателя

Надо учитывать плотность городов и поселков Донбасса. Расстояние от одного поселка к другому бывает 5–10 километров. Населенных пунктов достаточно много, и бандеровцы сидят в этих городах и поселках и обстреливают Донецк и Луганск. ЛНР почти полностью тоже освобождена. Мы и Народная милиция вышли к административным границам Луганской области.

Потихоньку ликвидируем 70 тысяч бандеровцев, которым не дают команду покинуть свои позиции. Они могут бояться выходить — выйдут на чистое поле, и их там отутюжат. Или, если выйдут, не получат деньги от своих американских спонсоров. Им, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, приказано умереть, чтобы на Украине были новые герои. В итоге они остаются там, окруженные российскими военными и силами Народной милиции.