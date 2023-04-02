Спецоперация 02 апреля 2023, 18:16 Миру указали на скрытый потенциал России Политолог Марк Галеотти: Россия может использовать скрытый потенциал в ходе СВО на Украине РИА «Новости»

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Россия имеет скрытый потенциал, который она может использовать в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в статье для The Times написал политолог, профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

По мнению политолога, Украина готовится начать наступление весной или летом и рассчитывает на отступление российской армии в результате своих действий. Однако нельзя точно сказать, будет ли это наступление удачным для ВСУ. Он указал, что конфликт в итоге может затянуться.

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«Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубый, изнурительный бой на истощение», — подчеркнул политолог.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о неспособности ВСУ пойти в контрнаступление. Военный указал, что любая попытка ВСУ выйти на позиции российской армии встретит жесточайшее сопротивление.