Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 00:13 Поделиться Telegram

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Viber Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий Представитель ЛНР Мирошник: на новых территориях России стартовал переходный период РИА «Новости»

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Следующим шагом интеграции станет полное освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА «Новости» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм», — поделился Мирошник.

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В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу о присоединении к России. Подавляющее большинство голосовавших высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ, согласно которому количество регионов страны увеличилось до 89.

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Ответственность участников спецоперации ВС РФ на Украине повысилась после присоединения новых территорий. Это связано с тем, что они защищают родную землю, чувствуют свой долг перед Отечеством.

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