Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 00:20

США заморозили все сферы взаимодействия с Россией — посол РФ

Спецоперация

06 октября 2022, 00:13

Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 00:07

Медленно, но верно. ВС России провели работу над ошибками в ходе спецоперации

Общество

05 октября 2022, 23:58

Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики

Здоровье

05 октября 2022, 23:58

Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи

Деньги

05 октября 2022, 23:54

Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября

Интересное

05 октября 2022, 23:51

Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты

Технологии

05 октября 2022, 23:51

Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос

Криминал

05 октября 2022, 23:50

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области

Спецоперация

06 октября 2022, 00:13

Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий

Представитель ЛНР Мирошник: на новых территориях России стартовал переходный период

Читать 360tv в

Следующим шагом интеграции станет полное освобождение территорий, вошедших в состав России, заявил РИА «Новости» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм», — поделился Мирошник.

Реклама

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу о присоединении к России. Подавляющее большинство голосовавших высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ, согласно которому количество регионов страны увеличилось до 89.

Реклама

Ответственность участников спецоперации ВС РФ на Украине повысилась после присоединения новых территорий. Это связано с тем, что они защищают родную землю, чувствуют свой долг перед Отечеством.

Донбасс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама