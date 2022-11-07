Мирошник заявил об отсутствии угрозы серьезного прорыва украинцев на линии соприкосновения в ЛНР | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 16:00 Мирошник заявил об отсутствии угрозы серьезного прорыва украинцев на линии соприкосновения в ЛНР Представитель ЛНР Мирошник: угрозы прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР нет РИА "Новости"

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Угрозы серьезного прорыва со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике в данный момент нет. Такое заявление сделал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник во время эфира на телеканале «Соловьев Live».

«Там (на линии соприкосновения в ЛНР — прим. ред.) по-прежнему громко, идут перестрелки, но угрозы серьезного прорыва сейчас, по крайней мере до нас уже не долетают», — сказал он.

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Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ остановили наступление ВСУ на Купянском направлении. Украинским бойцам помогали иностранные наемники. Они в течение суток пытались наступать в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики.

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Российские военные остановили их с помощью активных действий войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии. В результате этого ВС России уничтожили до 100 украинских военных и наемников.