Порядка 35 тысяч бойцов ВСУ сосредоточились на Сватовском направлении | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Порядка 35 тысяч бойцов ВСУ сосредоточились на Сватовском направлении Представитель ЛНР Мирошник: на Сватовском направлении находится до 35 тысяч военных ВСУ Официальный сайт

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Официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на Сватовском направлении находится до 35 тысяч украинских военных. Об этом сообщил ТАСС.

«На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30—35 тыс. личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал он.

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В связи с этим посол ЛНР не исключил вероятной попытки прорыва бойцов ВСУ. Он обратил внимание, что Пентагону нужны победы к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс США.

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«Сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал Мирошник.

Официальный представитель ЛНР в Москве назвал «вбросы в вооружение» Украины вложениями в предвыборную кампанию демократов. Он обратил внимание, что теперь от Киева будут требовать выполнения своей части договора.

Ранее официальный представитель ЛНР в Москве заявил, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватова находятся под полным контролем союзных войск. 7 октября Мирошник рассказал, что вдоль границы республики находится до 40 тысяч украинских военных. Он обратил внимание, что эвакуация жителей из Кременной и Сватова практически завершена.

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