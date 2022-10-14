Порядка 35 тысяч бойцов ВСУ сосредоточились на Сватовском направлении | 360°

Все новости

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Подмосковье

15 октября 2022, 21:51

Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

Реклама

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Спецоперация

14 октября 2022, 12:31

Порядка 35 тысяч бойцов ВСУ сосредоточились на Сватовском направлении

Представитель ЛНР Мирошник: на Сватовском направлении находится до 35 тысяч военных ВСУ

Читать 360tv в

Официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что на Сватовском направлении находится до 35 тысяч украинских военных. Об этом сообщил ТАСС.

«На Сватовском направлении за последние недели сконцентрирована достаточно большая группировка врага, до 30—35 тыс. личного состава. И сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал он.

Реклама

В связи с этим посол ЛНР не исключил вероятной попытки прорыва бойцов ВСУ. Он обратил внимание, что Пентагону нужны победы к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс США.

Реклама

«Сейчас американцы требуют бросить их в бой», — сказал Мирошник.

Официальный представитель ЛНР в Москве назвал «вбросы в вооружение» Украины вложениями в предвыборную кампанию демократов. Он обратил внимание, что теперь от Киева будут требовать выполнения своей части договора.

Ранее официальный представитель ЛНР в Москве заявил, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватова находятся под полным контролем союзных войск. 7 октября Мирошник рассказал, что вдоль границы республики находится до 40 тысяч украинских военных. Он обратил внимание, что эвакуация жителей из Кременной и Сватова практически завершена.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама