Российская армия и бойцы Народной милиции ЛНР развернули на правом берегу Северского Донца, у города Приволье, мощный плацдарм. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил посол республики в России Родион Мирошник, сообщил ТАСС.

«Сейчас на правом берегу Северского Донца нашими войсками сформирован мощный плацдарм. Это район Приволья, и это уже со стороны севера, северо-востока. Поэтому прогноз очень хороший», — сказал он.

Активное наступление, по его словам, исчисляется уже не сутками, а часами. Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР успешно продвигаются вперед.

Военные взяли под контроль половину Лисичанска, в том числе промзону Лисичанского НПЗ и завода резино-технических изделий, а также перекрыли все значимые трассы. Командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ пыталось бежать из города, но его накрыли артиллерийским огнем.