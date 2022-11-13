Спецоперация 13 ноября 2022, 03:51 Мирошник оценил число оставшихся в Северодонецке жителей Глава представительства ЛНР в РФ Мирошник: около четверти жителей остались в Северодонецке РИА «Новости»

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Около четверти жителей Северодонецка, который сильно разрушили в результате боевых действий, продолжают в нем проживать. Об этом глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил ТАСС.

«В городе находится одна четвертая часть жителей. Работают заправки, магазины, почта, представительства социальных служб и фондов. Большинство горожан трудятся по специальному сокращенному графику», — отметил он.

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При этом в Северодонецке по-прежнему есть много проблем с обогревом домов.

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«В большинстве зданий выбиты окна, много руин со следами пожарищ. Местным властям удалось решить вопрос с энергоснабжением. Нацисты уничтожили целые ветки энергоподводов», — сказал Мирошник.

Он также отметил, что сейчас жители Северодонецка восстанавливают внутриквартальные сети, чтобы «прогреть дома и сохранить тепло».

Поисковики нашли за неделю останки более 30 жертв агрессии со стороны Украины под Северодонецком. Также поисковики собирают тела украинских боевиков, чтобы передать их Киеву в обмен на погибших военных ЛНР.