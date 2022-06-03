Миронов назвал посещение Мариуполя одним из самых тяжелых дней в жизни

Народный артист России Евгений Миронов рассказал о своих чувствах после посещения Мариуполя, где он вместе с Театром Наций презентовал спектакль «Осторожно, эльфы». Об этом написал сайт kp.ru.

По словам актера, посещение Мариуполя стало одним из самых тяжелых событий в его жизни.

«Очень важным я считаю, что именно в это непростое время мы одними из первых приехали сюда. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это пережили, я увидел и жителей, и врачей… Совсем недавно пострадали дети, я вчера с ними общался», — процитировала «Политика сегодня» слова Миронова.

Артист также отметил, что драматический театр Мариуполя находится в ужасающем состоянии.