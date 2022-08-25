Миронов допустил, что спецоперация на Украине может перейти в КТО

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подвел итоги внепланового заседания Совета Госдумы по ситуации на Запорожской АЭС. По словам депутата, в ближайшем будущем СВО перерастет в контртеррористическую операцию (КТО), написал он в своем Telegram-канале.

«Абсолютно уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция перерастет в контртеррористическую операцию. Со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что при проведении КТО уничтожают главарей банд террористических организаций. По словам Миронова, денацификацию Украины не выполнят без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского».

Парламентарий добавил, что в соответствии с Уголовным кодексом, пособниками террористов являются те, кто поставляет им оружие для убийства людей. Если говорить об Украине, то пособниками терроризма являются США, Великобритания и некоторые страны ЕС, резюмировал Миронов.

В четверг ВСУ ударили по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. По его словам, из-за этого от сети отключились два энергоблока станции.