«А может стать новой Сребреницей». ВСУ объявили зачистку в пророссийских регионах | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber «А может стать новой Сребреницей». ВСУ объявили зачистку в пророссийских регионах Публицист Миронова: ВСУ не удастся устроить провокации в пророссийских регионах РИА «Новости»

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Украина попытается вновь сделать провокацию, похожую на историю в Буче. Однако у украинцев ничего не получится, поскольку весь мир видит, что в пророссийских регионах люди действительно поддерживают Россию. Об этом написала публицист Анастасия Миронова в колонке для «360».

Далее — ее прямая речь.

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Все время присутствия российских войск в этих (пророссийских — прим. ред.) районах была связь и мир видел, что там никого не мучили.

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Поэтому Бучу из Харьковщины слепить не получится — будут делать Сребреницу.

Сразу после захода ВСУ в харьковское село Граково Украина объявила об обнаружении двух трупов со следами пыток. И тут же нашли гражданина, который сообщил, будто его под угрозой смерти заставили эти трупы закапывать. Украинские СМИ нагоняют ужаса: мы, говорят, в ближайшие дни увидим такое, такое. Мол, словами не передать, какое такое еще предстоит миру увидеть в тех районах Харьковщины, куда зашли ВСУ. Дескать, Буча будет отдыхать, Ирпень перекрестится, что легко отделался.

Мир больше не верит вбросам Украины о якобы преступлениях России

Однако строгие обещания показать новую Бучу не вызвали ровным счетом никакой реакции ни у нас, ни в мире, ни даже в украинских Telegram-каналах. Видеорепортаж Нацполиции Украины из Граково за сутки набрал… 67 просмотров! Люди не реагируют. Потому что есть один нюанс, который мешает киевскому агитпропу свалять в Харьковской области подобные же поделки: все время присутствия российских военных и пророссийской администрации в этих городах, поселках, деревнях, полях и лесах была связь. И если Украина сейчас вытряхнет миру непонятных пыльных мужичков, которые будут дрожащим голосом рассказывать, как их пытали и стреляли шеренгами, мир в ответ сдержанно зевнет и спросит: «Эээ, мужички, а где вы были раньше? Почему не позвонили, не написали?»

Очередь на выезд из Харьковской области. Фото: РИА «Новости»

Очереди за российскими паспортами мир видел. Очереди за гуманитарной помощью — тоже. Детей, которые радостно ждали нового учебного года с русскими учебниками, им показывали. Местных жителей, успевших при Украине отсидеть за попытки провести референдум в 2014 году, тоже видели. Видели спокойные города и села, которые не просто без боя сдавались России, а сами выбегали встречать наших военных. Видели нормальные радостные лица и слышали абсолютно чистую русскую речь харьковчан, у которых говора даже меньше, чем в южных регионах России.

Еще мир видел многокилометровые человеческие очереди на границе с Россией в последние дни: это бывшие украинцы бежали от своих освободителей, наползших на Купянск с Изюмом. Почему-то не встречали радостно якобы родные им вооруженные силы, а бежали от них!

Все дело в связи

Фальшивки в Буче, Ирпене и Гостомле удалось раздуть до грандиозного масштаба лишь по одной причине: связь в этих городах была нарушена в первые же дни спецоперации, электричества тоже почти не было. Люди в ходе присутствия там российских войск писали в Сеть, звонили родне, выкладывали ролики очень редко. Только поэтому Киев смог так растиражировать свои агитки и до сих пор таскает в Бучу незадачливых иностранных политиков, которым теперь просто стыдно признать, что они были обмануты.

И хотя даже доклад Human Rights Watch показал, что горы трупов, братские могилы на сотни тел не подтвердились, для всего нормального мира главным доказательством фальсификации событий в околокиевских городах должны стать не выводы американских правозащитников, а свидетельства о реальной жизни, которые все же просачивались из Бучи, Ирпеня и Гостомля за тот почти месяц, что там стояла Россия.

РИА «Новости»

Я сама для своего блога собирала такие свидетельства: было несколько видео из Бучи, отправленные непосредственно во время нахождения там российских войск. Были рассказы местных жителей о том, что у них все же имелись связь и электричество, они возили свои телефоны на зарядку от генераторов. Были видео, сделанные 29–30 марта и обывателями, и местными депутатами. Была череда репортажей о приезде в Бучу мэра Ирпеня — там множество людей рассказывали об обстановке и ни словом не упомянули трупы. Наконец, были видеорепортажи из Бучи и Ирпеня от 31 марта — 1 апреля, сделанные самими украинскими силовиками, которые первые входили в города. Вот вам Буча от Нацполиции Украины от 2 апреля. А это «Одiн» зачищает Ирпень 31 марта.

Свидетельств мало, но они были. Правда, смотреть их никто не хотел, поэтому весь мир дружно подхватил украинскую истерику, а когда дело дошло до доказательств, все деликатно про Бучу забыли.

С Харьковской областью так не получится, потому что все это время мир совершенно свободно наблюдал за тем, что там происходит. Думаю, Украина пару дней еще попытается выжать из доставшихся в их руки людей какие-нибудь сенсации про пытки с расстрелами, да и угомонится: никто не поверит, потому что Харьковщина не сидела в изоляции в каменном мешке.

Все чужое

Что будет вместо новой Бучи? А будет, друзья, новая Сребреница. Трагифарс: весной украинцы хватали мировых журналистов за грудки и требовали, чтобы те сравнивали события в Буче со Сребреницей, но тогда крики о геноциде оказались пустыми, зато вот теперь-то мы и увидим настоящую Сребреницу.

Мирные жители и военные в Купянске. Фото: РИА «Новости»

Мы уже видим! Купянск, Изюм, Великая Камышеваха, Казачья Лопань, Волчанск — я не успеваю записывать названия городов и селений, где Украина объявляет зачистку. Полиция Харьковской области просит информировать о коллаборантах. Сообщается о задержании людей по удивительнейшим поводам: в Шевченковском районе мужчина не ответил на кричалку соседей «Слава Украине», дело было у подъезда. Еще одного взяли за то, что на остановке в городе Люботин призывал поддерживать российскую армию. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Задерживаются чиновники, которые приветствовали Россию. Ровно за 10 секунд поиска нахожу информацию о задержании мэра Купянска, бывшего главы отдела культуры и туризма Волчанского горсовета, главы администрации села Ивановка.

Вот это и есть Сребреница. Украина зашла в регионы, которые были настроены тотально пророссийски, причем не в последние полгода, а в течение 30 с лишним лет! Украина зашла в регионы, куда от нее на глазах всего мира бегут люди. Где города переходили на сторону России без боя, а власти открыто говорили, что ждали наших военных восемь лет!

РИА «Новости»

Честное слово, не надо было бы Украине туда идти. Потому что сейчас ей придется всему миру объяснять, что она делает в регионе, где люди говорят на другом, чужом языке, поднимают чужой флаг, ходят в чужую церковь, смотрят чужое телевидение и очень хотят получить чужой паспорт.

Я летом ради интереса включила эфир одного из центральных украинских телеканалов. Там показывали очередь то ли за русскими SIM-картами, то ли в МФЦ за паспортами. Я, честно сказать, даже забыла, Херсонщина это была или Харьковщина. Запомнила только огромную очередь и слова диктора о том, что все те люди из очереди, по данным «безпеки» (службы безопасности — прим. ред.), были коллаборантами и диверсантами.

Извините, но если все вам там чужое и другое, если все коллаборанты и выстраиваются в очередь к оккупантам, может, это вы там лишние, а не мы?

Скоро конец

Украина попала в неловкое положение, она сейчас вошла в тотально пророссийские районы, где всех можно записывать в коллаборанты. Выхода у нее два: открыть сплошные репрессии или жить самой в страхе и ужасе среди людей, которые не хотят говорить на ее языке и носить в кармане ее паспорт.

Похоже, Украина выбрала путь зачисток и репрессий. Ищет «оккупантив», «коллаборантив», угрожает сроками, сообщает о планах посадить даже учителей, которые прошли переподготовку по российским программам и собирались работать по российским учебникам.

Чтобы скрыть масштабы репрессий, Украине нужно будет полностью изолировать занятую Харьковщину, как она сделала с Бучей после захода туда своих сил, когда на три дня объявила комендантский час, запретила выход из домов и обрубила связь. Все это как-то упустили. Что те «трупы» появились на дорогах во время тотального комендантского часа.

Обстрел украинскими войсками города Изюм. Фото: РИА «Новости»

Вот в таких условиях можно еще лепить агитки, а потом весь регион держать в страхе. Иначе никак. Или полная изоляция и реальная посадка тысяч и тысяч «коллаборантив» за разговоры на остановках, или…

Или конец, дружочки. Потому что как только мир своими глазами увидит разбегающуюся от освободителей Харьковщину и посаженных учителей с депутатами, как только просочится информация о том, что за заявку на российский паспорт обещают всыпать 15 лет, все кончится. Такую картинку ничем не объяснить.

Так что ждем. Либо Купянск, Балаклею и прочие городки накроют сейчас жестяным непроницаемым колпаком, либо Украина, потоптавшись вокруг уже объявивших себя россиянами харьковчан, вообще уберется с востока. Потому что на открытое удержание его кровью и тюрьмами денег никто не даст. Транши текут в Киев под россказни об угнетенном населении, которое плачет навзрыд в ожидании ридной неньки (родной мамочки, перевод с украинского — прим. ред.). Как только мир увидит, что население именно от неньки побежало, денег не будет. Их, по-хорошему, и так стыдно было Украине давать. А уж новую Сребреницу спонсировать — совсем последнее дело, дурных в Европе и США для этого нет. Кто даст денег стране, которая обещает сотнями сажать учительниц?

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