Российские военные доставили продукты мирным жителям в ЛНР

Жителям освобожденных территорий в Донбассе продолжают доставлять гуманитарную помощь из России. Военнослужащие ВС РФ прибыли в один из населенных пунктов в ЛНР и привезли людям продукты, предметы первой необходимости, детское питание и памперсы.

В первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди, беженцы, подчеркнули в Минобороны. В продуктовые наборы вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба, конфеты.

Накануне российские военные оказали медицинскую помощь и доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Во время консультаций людям выдали необходимые лекарства. Также медикаменты завезли в поселковые больницы Харьковской области.

Вместе с продовольствием российские военные доставили в населенные пункты дизельное топливо. Его распределили по социально важным объектам.