Путин заявил, что России не дали шанса решить проблему Донбасса мирным путем

России не дали ни одного шанса решить проблему Донбасса мирными средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передало РИА «Новости».

Президент РФ встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги с позывным Воха, погибшего в Донбассе.

Путин на встрече вновь подчеркнул, что Россия начала специальную операцию для защиты мирных жителей Донбасса, потому что у страны не было другого выбора.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — сказал президент.

Глава государства добавил, что спецоперация в Донбассе продолжается и нет никаких сомнений, что ее цели будут достигнуты. Путин сказал, что российские военные действуют профессионально, мужественно выполняют свой долг и героически сражаются.

Отец Владимира Жоги ранее рассказал в интервью «360» о ситуации в ДНР.

Россия начала специальную операцию в Донбассе 24 февраля вслед за признанием независимости ДНР и ЛНР. Путин заявлял, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для защиты мирного населения ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима и предотвращения геноцида русскоязычного населения в Донбассе.