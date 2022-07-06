«Мирным на Азовстали было опасно». Жительница Мариуполя рассказала, как ее семья выбиралась из Мариуполя под обстрелами

В огороде у дома Светланы семь воронок от ударов снарядов. Сейчас семья уже ездит обратно в Мариуполь из Тельманово, куда 30 марта чудом смогла приехать под обстрелами со стороны украинских военных. Во дворе дома уцелел только подвал. У семьи Светланы было два дома, сейчас не осталось ничего. Женщина рассказала корреспонденту «360», как ее семья спаслась из-под бомбежек.

Спасались под обстрелами

Выехать из Мариуполя семье Светланы удалось в конце марта и то, только со второй попытки. Они доехали до первого поста ДНР. Куда именно ехать ни Светлана, ни ее муж не знали. На своем стареньком автомобиле семья все же смогла покинуть Мариуполь, на выезде из города в бензобаке оставалось литров 5-6 бензина.

«На улице оставалось пять домов целых. Все остальное горело», — рассказала Светлана.

В поселке Великая Новоселка, который раньше назывался Большой Янисоль, семью Светланы приютили местные жители. Через три дня они уже были в Тельманово. Сейчас они живут у знакомых. 28 марта они выбрались из Мариуполя, 30-го были в безопасности.

Сейчас Светлана с мужем уже возвращаются в свой двор в Мариуполе, но дома там уже нет, уцелел только подвал. Все вещи семьи под завалами, не все получается достать. После приезда в Тельманово семья Светланы долго не могла спать и реагировала на все звуки. Сейчас женщина очень хочет выйти на работу.

Очень помогла гуманитарная помощь, которую привозят в Тельманово. Тяжело было с «химией», цены взлетели, у людей ничего не было, ребенка помогли одеть местные жители, вспоминала Светлана. Сейчас ее сына надо готовить к школе — впереди девятый класс, — дома было все: тетрадки, ручки. Сейчас все нужно собирать заново.

«Счастье переполняло, когда мы выбрались из города и понимали, что мы уже в безопасности. Тогда все вздохнули и сказали: „Слава богу, что мы живы“», — вспомнила Светлана. Эта картинка останется на всю жизнь перед глазами, рассказывает собеседница «360».

Район, где жила семья Светланы, начали обстреливать «градами» сразу же. Она и ее семья сутками прятались в подвале.

«Азовсталь» — город в городе

Сама женщина до этого работала на заводе «Азовсталь». Она рассказала, что это настоящий город в городе.

Это действительно город в городе. „Азовсталь“ очень большой, со своими дорогами, с теми же светофорами. Просто жизнь, заводская жизнь, как и везде. Ходили автобусы, люди ходили на работу, остановки были, ну то есть жизнь своя заводская была Светлана

Светлана рассказала, что людям на телефоны приходила рассылка сообщений, в которых говорилось, что местные жители могут прятаться в убежище в «Азовстали». Светлана и ее семья на территорию завода не пошли. Они не видели в этом смысла, поскольку незадолго до всего сделали подвал, куда и спустились, и где укрывались от бомбежек. К тому же они видели, как на территорию завода завозили технику.

Просто мы видели, как туда завозят технику, и было уже понятно, что там находиться мирным людям не безопасно Светлана

Украинские военные с жителями не разговаривали, даже более того, когда семья Светланы в первый раз пыталась уехать из Мариуполя, их не выпустили. Военнослужащие никак не аргументировали это, только сказав, что теперь они уже не смогут выехать. Семье Светланы предложили «сидеть, где сидели».

Второй раз мы попробовали опять выезжать, уже была видно смена другая, и выехали. Руками с дорог разбрасывали куски камня, шлакоблоки, чтобы проехать

Сейчас, оглядываясь назад, Светлана говорит, что не представляет, как ей и ее семье удалось выбраться из города и выжить. Она вспомнила, что при выезде их автомобиль попал под обстрел.

Также Светлана рассказала, что на дороге она видела лежащего мужчину, у которого по локоть не было руки. С другой стороны шел обстрел. Тогда она решила, что здесь есть какая-то западня. Автомобиль отъехал буквально метров на 20, а когда вернулся, то этого мужчины уже не было, вспоминает Светлана. При этом никаких других автомобилей мимо не проезжало.