Спецоперация 18 марта 2023, 00:08 Мирный житель Сватова погиб от полученных при подрыве на мине ранений Марочко: житель Сватово в ЛНР умер от полученных из-за подрыва на мине ранений РИА «Новости»

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате ранений, полученных при подрыве на мине, погиб мирный житель Сватова. В эфире «Радио России» Марочко рассказал, что мужчина нашел у себя в огороде непонятный предмет и пытался его убрать.

«У него было ранение правого бедра, брюшной полости, он был моментально доставлен в Старобельскую центральную районную больницу. К сожалению, у него [была еще] травматическая ампутация плеча», — рассказал Марочко.

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Несмотря на помощь врачей, мужчина погиб.

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Украинские военные провели минирование Сватово несколько дней назад. Они усеяли территорию немецкими минами АТ-2. Мины были найдены на западе, северо-западе и в центре города.

Погибшие в результате обстрела Украинских войск есть не только в Луганской Народной Республике. Двое мужчин погиьли в Донецке от разрывов выпущенных боевиками снарядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан — мужчины 1944 и 1962 годов рождения», — напиисал он. Также градоначальник отметил, что ранения получила женщина 1993 года рождения.

По информации представительства республики в Совместном центре контроля координации, в результате обстрела ВСУ повреждены частные жилые дома на ряде улиц, здание школы № 113 Донецка и газопровод на улице Героев Миуса.