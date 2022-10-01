Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении жителя Старомихайловки после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель Старомихайловки получил ранение после обстрела населенного пункта со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Ранен мужчина 1978 года рождения по улице Октябрьской после атаки ВСУ на Кировский район», — говорится в сообщении штаба.

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Днем в субботу, 1 октября, националисты атаковали Донецк, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.

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Мэр города Алексей Кулемзин также сообщал, что в Кировском районе Донецка под снарядами погиб мужчина 1948 года рождения и пострадали две женщины 1955 года рождения. Кроме того, в Куйбышевском районе пострадало здание образовательного учреждения.

Утром штаб территориальной обороны сообщал, что за прошлые сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли два мирных жителя, писал RT.

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