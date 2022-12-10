Важное 10 декабря 2022, 08:16 Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка Мэр Кулемзин сообщил о гибели мужчины в Донецке после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. <…> Анкетные данные погибшего устанавливаются», — написал глава города.

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По его словам, в частном доме, который разрушило прямое попадание снаряда, обнаружили труп мужчины. Мэр отметил, что информация о других пострадавших мирных жителях уточняется.

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Алексей Кулемзин уточнил, что в пятницу, 9 декабря, в 23:44, украинская армия в очередной раз обстреляла мирных жителей Киевского и Куйбышевского районов. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Утром в субботу обстрел Донецка продолжился: украинские войска в 07:47 выпустили три снаряда по Куйбышевскому району.

Во вторник, 6 декабря, жертвой удара по Донецку стал судья Военного суда ДНР.