Мирный житель погиб в ЛНР после обстрелов ВСУ | 360°

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Мирный житель погиб в ЛНР после обстрелов ВСУ

СЦКК ЛНР сообщил о гибели мирного жителя после обстрелов ВСУ

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Мирный житель погиб в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республике после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Снаряды ВСУ разрушили два многоквартирных жилых дома, три человека получили ранения разной степени тяжести.

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В населенном пункте Золотое-5 полностью разрушен оказался Дворец культуры имени Островского, ясли-сад «Березка», продуктовый  магазин, почтовое отделение и 15 15 многоквартирных жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Всего за сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию ЛНР, атаковав Кременную, Лисичанск, Приволье, Лантратовку, Рубежное, Врубовку, Сватово и Золотое-5. Боевики применили 13 ракет M142 HIMARS, четыре выстрела из танка и 26 снарядов натовским калибром 155 миллиметров.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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