Мирный житель погиб в Донецке во время обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Украинские военные атаковали Кировский район Донецка, по улице Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении штаба.

Помимо этого, ранение получили женщина и ребенок 2005 года рождения в населенном пункте Владимировка. Всего за последние сутки в ДНР пострадали три человека и один погиб.

Штаб территориальной обороны призвал жителей региона не покидать без надобности жилье, беречь себя и родных.

Утром СЦКК сообщил, что украинские нацисты вновь обстреляли Донецк, применив натовские снаряды калибра 155 миллиметров.