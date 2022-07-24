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    24 июля 2022, 08:19

    Мирный житель погиб в Донецке во время обстрелов со стороны ВСУ

    Штаб ТерО ДНР: в Донецке при обстреле ВСУ погиб мужчина

    Максим Зинкин

    Мирный житель погиб в Донецке во время обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

    «Украинские военные атаковали Кировский район Донецка, по улице Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении штаба.

    Помимо этого, ранение получили женщина и ребенок 2005 года рождения в населенном пункте Владимировка. Всего за последние сутки в ДНР пострадали три человека и один погиб.

    Штаб территориальной обороны призвал жителей региона не покидать без надобности жилье, беречь себя и родных.

    Утром СЦКК сообщил, что украинские нацисты вновь обстреляли Донецк, применив натовские снаряды калибра 155 миллиметров.