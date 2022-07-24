24 июля 2022, 08:19
Мирный житель погиб в Донецке во время обстрелов со стороны ВСУ
Штаб ТерО ДНР: в Донецке при обстреле ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в Донецке во время обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«Украинские военные атаковали Кировский район Донецка, по улице Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении штаба.
Помимо этого, ранение получили женщина и ребенок 2005 года рождения в населенном пункте Владимировка. Всего за последние сутки в ДНР пострадали три человека и один погиб.
Штаб территориальной обороны призвал жителей региона не покидать без надобности жилье, беречь себя и родных.
Утром СЦКК сообщил, что украинские нацисты вновь обстреляли Донецк, применив натовские снаряды калибра 155 миллиметров.