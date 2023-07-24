Спецоперация 24 июля 2023, 11:25 Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села на левобережье Херсонщины Один человек погиб, один пострадал при обстреле ВСУ села на левобережье Херсонщины Pxhere

Читать 360tv в

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками села Левые Саги на левом берегу Днепра под Алешками. Еще один человек пострадал, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, написал ТАСС.

«В результате обстрела населенного пункта Левые Саги один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести», — передали в службе.

Реклама

До этого, в пятницу, 21 июля, при ударе ВСУ по Алешкам погиб один человек, двое получили ранения.

Ранее российские силы нанесли мощный авиаудар по складу ВСУ с боеприпасами и лодками в районе поселка Антоновка в Херсонской области. ВС РФ также ликвидировали 15 украинских боевиков и пять лодок.

Российские бойцы взяли самый важный участок Антоновского моста на Херсонщине. Украинских боевиков зажали между рекой и болотом.